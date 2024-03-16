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مصادر طبية: فلسطينيا لقي مصرعه جراء تدافع للوصول إلى مظلات المساعدات

Lebanon 24
16-03-2024 | 13:00
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قالت مصادر طبية، إن فلسطينيا لقي مصرعه وأصيب آخرون، السبت، جراء تدافع للوصول إلى مظلات المساعدات الإنسانية التي تسقطها دول عبر طائرات على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وقامت طائرات غير معلومة الهوية بإلقاء مساعدات إنسانية غرب بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، ما أدى إلى تدافع السكان نحوها بهدف الحصول عليها، نظرًا لما يعانونه من شح في الغذاء والمياه.

 وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون عدد سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

( الأناضول)
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