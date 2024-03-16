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عربي-دولي

مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا.. اليكم السبب

Lebanon 24
16-03-2024 | 13:40
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ذكرت قناة فوكس 29 التلفزيونية المحلية أن عدة أشخاص قتلوا في هجوم نفذه مسلح مجهول في قرية "فولز تاونشيب" بولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة.

 وأفادت القناة، بأن الشخص المجهول مسلح بعدة أنواع من الأسلحة وراح يتجول في المدينة بسيارة مسروقة. وسبق أن نفذ عدة هجمات في مناطق مختلفة من المدينة، ولم يتم تحديد عدد القتلى بعد.

 ووقع إطلاق النار بالقرب من موقع موكب عيد القديس باتريك، ما اضطر المنظمين إلى إلغائه.

 وأعلنت الشرطة الاستنفار وأمرت بإغلاق مراكز التسوق القريبة وأوصت السكان بالمكوث في منازلهم وعدم الخروج خلال عملية البحث عن المجرم وملاحقته.

( روسيا اليوم)
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