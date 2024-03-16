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عربي-دولي

مظاهرة حاشدة في باريس ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
16-03-2024 | 14:15
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شارك عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرة احتجاجية جابت شوارع وسط باريس اليوم، ضد توريد الأسلحة إلى كييف وإرسال قوات من الجيوش الغربية إلى أوكرانيا.

وتحركت حشود المتظاهرين من ساحة القصر الملكي في المركز التاريخي للعاصمة باتجاه الإنفاليد، مرورا بساحة كاروسيل الواقعة بين حديقة التويلري ومتحف اللوفر.

 وحمل المتظاهرون خلال التظاهرة لافتات كتب عليها: "لا للحرب العالمية الثالثة!"، "اخرجوا من الناتو، اخرجوا من الاتحاد الأوروبي"، "أمهات ضد الحرب"، "اتركوا أطفالنا وشأنهم". كما قام المتظاهرون بتمزيق أعلام حلف "الناتو".

وقال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو الذي تقام المسيرة بناء على دعوته: "من غير المقبول ألا تسعى فرنسا إلى السلام. ليس لباريس الحق في عدم السعي إلى حل سلمي للصراع الأوكراني، لأن هناك قوة نووية منخرطة فيه، ويمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة في أي لحظة".

 وتحدث السياسي أيضا ضد خطاب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، "اللذين يبحثان باستمرار عن أعداء"، ولصالح انسحاب فرنسا من هاتين المنظمتين.

وقال فرانسوا، أحد المشاركين في التظاهرة: "من غير المقبول أن نبقى بمعزل عما يحدث. لقد جئت إلى هنا لأقول إننا ضد الحرب التي ستكون كارثية على الجميع".

 ( روسيا اليوم)
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