دون اشتراط حضور الأب... المغرب يسمح للأم بإنجاز وتجديد جواز السفر للأبناء

بات بإمكان الأم المغربية إنجاز وتجديد جوازات السفر لأبنائها دون اشتراط حضور أو موافقة الأب، وفق عدد من قنصليات المملكة في العالم.



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وأوضحت القنصلية أن الخطوة تأتي في إطار "تبسيط المساطر الإدارية". وأعلنت القنصلية العامة للمغرب بنيويورك في بيان أن المواطنات المغربيات أصبح بإمكانهن إنجاز أو تجديد جوازات السفر لفائدة أبنائهن القصر دون اشتراط حضور أو موافقة الأب، ما عدا في الحالات التي صدرت فيها أحكام وقرارات قضائية تحول دون ذلك.وأوضحت القنصلية أن الخطوة تأتي في إطار "تبسيط المساطر الإدارية".

وكشفت القنصلية العامة للمغرب بالعاصمة الإسبانية مدريد في بيان أن القرار يأتي بعد مذكرة من وزارة الداخلية إلى عمالات وأقاليم المملكة بخصوص جوازات السفر البيومترية.







ويأتي القرار في ظل نقاش تعديل قانون الأسرة بالمغرب حيت تطالب منظمات حقوقية بتعديل يضمن المساواة في الوصاية القانونية على الأبناء بين الأب والأم.

وطوال سنوات تطبيق "المدونة" التي تم تبنيها في أولى سنوات حكم الملك محمد السادس، رفعت المنظمات الحقوقية المغربية مجموعة من المذكرات المطلبية إلى السلطات الحكومية المعنية، لدعوتها للتحرك من أجل تجاوز نصوص تصفها بـ"التمييزية والمكرسة للتراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات". (الحرة)