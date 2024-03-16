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عربي-دولي

"لم يصلوا إلى نتنياهو".. تأجيل مغادرة وفد إسرائيل إلى الدوحة

Lebanon 24
16-03-2024 | 14:20
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أفادت وسائل عبرية، يوم السبت، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يجتمع الليلة وهو ما يحول دون مغادرة وفد التفاوض إلى قطر قبل يوم الاثنين.
وأرجعت القناة 13 الإسرائيلية عدم تمكن وفد التفاوض الإسرائيلي من السفر إلى الدوحة، إلى فشل محاولات الوصول إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأجل عقد الاجتماع المقرر مساء السبت.
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وقالت إن الوزراء غاضبين من فشل محاولتهم الوصول إلى نتنياهو لتحديد موعد للاجتماع.


وانتقد مسؤولون كبار في وفد التفاوض الإسرائيلي نتنياهو بشده، وقالوا إنه "يهدر الوقت"، عل ما نقلت القناة 13.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، وقت سابق من السبت، أن رئيس الموساد ديدي برنيع سيغار يوم الأحد إلى الدوحة على رأس فريق التفاوض الإسرائيلي لدفع صفقة إطلاق سراح الرهائن.
ومن المتوقع أن يجتمع الوزراء غدا.
 
في هذه الأثناء، لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع بعد. (سكاي نيوز)
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