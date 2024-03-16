ما هدف الهجمات الأوكرانية وقت الانتخابات الروسية؟

قالت روسيا يوم السبت، إن أوكرانيا تكثيف "الأنشطة الإرهابية" خلال الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل استقطاب مزيد من الدعم والأسلحة من الغرب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان "من الواضح أن النظام الحاكم الفاسد في كييف يكثف أنشطته الإرهابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه إلى دول الغرب صاحبة النفوذ "على أوكرانيا" ومن أجل تسول مزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة".

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وأضافت أنه في واحدة من هذه الوقائع، أسقطت طائرة مسيرة قذيفة على مركز اقتراع في جزء من منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.





ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في الواقعة التي لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل.

تشهد روسيا الانتخابات الرئاسية الثامنة في تاريخها الحديث، حيث يتنافس فيها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، كمرشح مستقل، و3 مرشحين حزبيين هم ليونيد سلوتسكي ونيكولاي.

تجرى الانتخابات على غير العادة على مدار 3 أيام، وتشارك فيها أيضا المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها في أيلول 2022. (RT)