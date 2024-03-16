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منظمة الصحة تدعو إسرائيل الى الامتناع عن شن هجوم على رفح

Lebanon 24
16-03-2024 | 15:20
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أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، عن قلقه الكبير من الأنباء التي تفيد بنية إسرائيل شن عملية برية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

 وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، قال غيبريسوس: "أشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بتخطيط إسرائيل لشن هجوم بري على رفح".

 وحذر غيبريسوس، من زيادة أعداد الضحايا وتفاقم المعاناة في حال شن عملية برية على مدينة رفح المكتظة بالسكان.

 وذكر أن 1.2 مليون شخص في رفح ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه.

 وأكد غيبريسوس، على عدم وجود أي مركز طبي آمن يعمل بكامل طاقته ويمكن للنازحين في غزة الوصول إليه.

 ووصف سكان غزة بأنّهم "منكسرون وجائعون ومرضى لدرجة أنهم لا يستطيعون النزوح لمكان آخر مرة أخرى".

 وقال غيبريسوس: "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل لعدم شن هجوم بري على رفح، والعمل بدلا من ذلك من أجل السلام. ويجب عدم السماح لهذه الكارثة الإنسانية بأن تتفاقم أكثر".

( الأناضول)
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