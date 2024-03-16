مغني راب أميركي شهير يعلن إسلامه

أشهر مغني الراب والمنتج الأميركي الشهير، لِيل جون، إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين الأوساط الشهيرة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وقبل أداء صلاة الجمعة، حضر جون إلى مسجد الملك فهد في مدينة لوس أنجلوس كبرى مدن كاليفورنيا، معلنا اعتناقه الإسلام.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مغني الراب الأميركي وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والانكليزية.

وولد مغني الراب عام 1972 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، واسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث، ومعروف بدوره الرائد في تقديم هذا النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

ومؤخرا، أطلق ليل جون الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي والمعروف باهتمامه بالمعتقدات الباطنية، ألبومه التأملي ولاقى اهتماما كبيرا.

وجون، ثاني أميركي يعتنق الإسلام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، بعد الكاتب والناشط شون كينغ.

( الأناضول)