Advertisement

عربي-دولي

مغني راب أميركي شهير يعلن إسلامه

Lebanon 24
16-03-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1175920-638462230998805120.jpg
Doc-P-1175920-638462230998805120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشهر مغني الراب والمنتج الأميركي الشهير، لِيل جون، إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين الأوساط الشهيرة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان.

 وقبل أداء صلاة الجمعة، حضر جون إلى مسجد الملك فهد في مدينة لوس أنجلوس كبرى مدن كاليفورنيا، معلنا اعتناقه الإسلام.

 وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مغني الراب الأميركي وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والانكليزية.

 وولد مغني الراب عام 1972 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، واسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث، ومعروف بدوره الرائد في تقديم هذا النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

 ومؤخرا، أطلق ليل جون الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي والمعروف باهتمامه بالمعتقدات الباطنية، ألبومه التأملي ولاقى اهتماما كبيرا.

 وجون، ثاني أميركي يعتنق الإسلام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، بعد الكاتب والناشط شون كينغ.

( الأناضول)
Advertisement

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:31 | 2024-03-17
06:05 | 2024-03-17
05:54 | 2024-03-17
05:53 | 2024-03-17
05:21 | 2024-03-17
04:43 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24