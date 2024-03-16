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أوكرانيا.. فصل المتحدث باسم القوات الجوية من منصبه

Lebanon 24
16-03-2024 | 16:30
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أعلن قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية نيكولاي أوليشوك، عن فصل المتحدث باسم قيادة القوات الجوية يوري إغنات، من منصبه، وتكليفه بمهمة أخرى.

وكتب أوليشوك في قناته على "تيليغرام": "سيظل (المتحدث باسم قيادة القوات الجوية) جزءا من القوات الجوية وسيعمل في اتجاه مختلف".

 وفي 8 شباط الماضي أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، من منصبه، مشيرا إلى الركود في الجبهة والحاجة إلى "إعادة تشغيل الجنرالات".

 وتم تعيين ألكسندر سيرسكي في منصب القائد العام للقوات المسلحة مكانه، وقال زيلينسكي إنه أعطى سيرسكي تفويضا مطلقا لإجراء مزيد من التغييرات في الجيش.

 كذلك تمت إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي شابتالا، من منصبه وتعيين أناتولي بارغيليفيتش، الذي قاد قوات الدفاع الإقليمية.

 كما أقال زيلينسكي أوليغ غولياك، قائد القوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، وعين فلاديمير كاربنِكو بدلا منه.

 وأكد زيلينسكي بداية الشهر الجاري أنه وقع عددا من المراسيم بشأن عدد من التعيينات الجديدة في القوات المسلحة الأوكرانية.

( الأناضول)
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