رسالة إسرائيلية للوسطاء: فشل المفاوضات يعني اجتياح رفح

قال مسؤولون إسرائيليون، يوم السبت، إن الدولة العبرية عازمة على التحرك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حال فشلت جولة المفاوضات المرتقبة في الدوحة من أجل إطلاق سراح الرهائن، على ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

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وأفاد هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا في الأيام الأخيرة مع مسؤولين أمنيين في الدول العربية، وأوضحوا لهم أن إسرائيل عازمة على التحرك في رفح: "إذا فشلت المحادثات من أجل إطلاق سراح المختطفين، فإن إسرائيل ستبدأ في التحرك". في رفح وإجلاء السكان حتى قبل نهاية شهر رمضان.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقته على خطط الجيش الإسرائيلي لإجراء مناورات برية في رفح، بما في ذلك خطة لإجلاء السكان. ومن المحتمل أن يكون الهدف من هذا الإعلان هو الضغط على حركة حماس، بهدف إظهار بيان نوايا إسرائيل أيضًا تجاه الوسطاء، بحسب هيئة البث.







وعلى الرغم مما وصفته إسرائيل بشروط حماس "بعيدة المنال"، تقول هيئة البث الإسرائيلية إنه يمكن البدء بالمفاوضات حول العدد الكبير من الأسرى الذين يطالبون باستقبالهم وهوياتهم، وكذلك حول إمكانية السماح بعودة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله.

في محادثة أجريت يوم الجمعة، مع قادة فرقة الضفة، عرض رئيس الأركان هرتسي هليفي تحديات شهر رمضان وأضاف: "نحن في حرب متعددة الساحات (...) لبنان وسوريا وغزة وأبعد من ذلك. يتحمل كل جندي المسؤولية عن جميع الساحات، لأن كل حادث يؤثر بالفعل ويمكن أن يسبب العدوى في مناطق أخرى أيضًا".





وتنتظر حركة حماس رد إسرائيل على وثيقة المطالب التي قدمتها للوسطاء بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وقال محمود مرداوي، العضو البارز في حركة حماس، إن الحركة لن تستجيب لمطلب إسرائيل بالفصل بين مراحل الصفقة.

وبحسب التقديرات فإن الوفد الإسرائيلي المفاوض لن يغادر إلى الدوحة قبل يوم الاثنين. (سكاي نيوز)