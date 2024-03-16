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اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر

Lebanon 24
16-03-2024 | 17:15
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، السبت، "وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة" و"وقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس".

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

 ووفق الوكالة، تطرق الاتصال إلى "وجوب العمل من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، وأهمية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى".

 وأكد الزعيمان "مواصلة العمل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا، وتسليمها لمستحقيها، ومواصلة العمل على منع التهجير".

 وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وحدوث مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب.

( الأناضول)
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