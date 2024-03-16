ماكرون يعرب عن استعداده للتواصل مع بوتين

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والاستماع إلى أي مقترحات بشأن الوضع في أوكرانيا.





وقال ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية اليوم السبت: "سأرفع سماعة الهاتف (إذا اتصل بوتين). هذه مسؤوليتي، وسوف أستمع إلى ما يقدمه"، مضيفا أن "دور فرنسا (في صراع أوكرانيا) هو أن تكون "عصب الحرب" ... من ناحية، نحن بحاجة إلى تزويد كييف بكل ما هو ضروري، لتعزيز قدرتها الدفاعية، ومعداتها العسكرية، ولكن في الوقت نفسه إلى المساهمة في وقف التصعيد ... إذا أراد بوتين أن يقترح شيئا، فسوف أستمع إليه".

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هذا وقد صرح بوتين في وقت سابق بأن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع فرنسا، مشيرا إلى أنه كانت هناك علاقات عمل جيدة مع ماكرون، لكنه أنهى هذه العلاقات.

وقال في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيلوف، إنه يعتقد أن ماكرون لديه بعض الاستياء تجاه موسكو بسبب تصوره أن روسيا تضغط على فرنسا لإخراجها من إفريقيا.

وأوضح بوتين أن الجانب الروسي لم يضغط على أي طرف، وأن الدول الإفريقية اختارت بشكل مستقل ومن تلقاء ذاتها التعاون في المجال الاقتصادي مع الروس. (RT)