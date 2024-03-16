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قوة إسرائيلية تقتحم "محل فلافل" لاعتقال فلسطيني (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2024 | 17:30
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ألقت قوة تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، مساء السبت، القبض على شاب فلسطيني داخل محل لبيع الفلافل بمخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم.

 وفي لقطات وصفتها القناة 14 الإسرائيلية، بالدرامية، دخلت قوة أمنية سرية إلى متجر الفلافل، وبأسلحة مشهرة تمكنوا من اعتقال ما وصفته بـ"الإرهابي المطلوب".

 وأفادت القناة العبرية أن اعتقال المطلوب تمت دون وقوع إصابات.

 ولم يصدر بيان إسرائيلي بشأن العملية وسبب اعتقال الشاب الذي لم يكن مسلحا، وفق الفيديو.

وفي مقطع الفيديو، يقف الشخص المطلوب أمام الزبائن، بجانب البائعين الذين يوزعون أطباق الفلافل. وفجأة، يمسك به رجل يحمل حقيبة على ظهره وهو يحاول إخراجه من الكشك".

 وعندما بدأ الشاب الفلسطيني في المقاومة، أشهر متخفون آخرون كانوا أيضًا جزءًا من العملية، بنادقهم على الباعة الذين رفعوا أيديهم واستسلموا.

 وقد جرى طرح الشاب وأحد البائعين على الأرض وتم نقلهما للاستجواب.

( سكاي نيوز)
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