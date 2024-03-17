التوتر يعود إلى البحر الأحمر.. الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية جديدة

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أبلغ ربان سفينة تجارية عن انفجار قرب سفينته قبالة مدينة عدن جنوبي اليمن، حسبما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد.وأوضحت الهيئة أنه "لم يتم الإبلاغ عن تعرض السفينة لأضرار، كما وردت أنباء أن الطاقم لم يتعرض لأذى".وكانت الهيئة قالت إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن، وهي منطقة يستهدف فيها الحوثيون عادة السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل أو داعميها.ولم تذكر الهيئة المزيد من التفاصيل.(سكاي نيوز عربية)