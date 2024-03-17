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بالفيديو: موكب نتنياهو مُحاصر وسط عشرات الإسرائيليين.. ومطالب برحيله

Lebanon 24
17-03-2024 | 00:05
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حاصر متظاهرون موكب نتنياهو أمام مقر إقامته في قيسارية شمالي البلاد، مطالبين برحيله وإجراء انتخابات عاجلة، مما دفع الشرطة إلى التدخل والقبض على 4 أشخاص.

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وفي تل أبيب أطلقت الشرطة خراطيم المياه على المتظاهرين الذين أغلقوا طريقا سريعة، كما أغلق محتجون بشكل مؤقت تقاطعا وسط القدس.

وفي حيفا، تمحورت الاحتجاجات حول دعوات لإبرام صفقة رهائن، وإجراء انتخابات مبكرة.

ودعا اللواء في قوات الاحتياط عضو الكنيست السابق يائير غولان، الذي ينظر إليه كمرشح لقيادة اليسار السياسي في الفترة المقبلة، إلى محاصرة مبنى الكنيست، واصفا الحكومة الحالية بـ"الوقحة".

وقال غولان: "بهذا الغضب سنسقط الحكومة ونجري انتخابات جديدة"، داعيا إلى "أم الاحتجاجات. علينا أن نخرج إلى الشوارع بالآلاف، طوال اليوم، كل يوم".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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