عملية عسكرية لإسرائيل في سوريا فجر اليوم.. ما علاقة حزب الله؟

شنّ العدو الإسرائيلي هجومًا جويًا على عددٍ من النقاط والاهداف في سوريا.



وفي التفاصيل، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، قوله إنه عند "حوالي الساعة 00:42 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".

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وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".



وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان: "استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين على الأقل، أحدهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية للجيش، ويستخدمها حزب الله، والآخر قرب الكتيبة الهندسية، تقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق".