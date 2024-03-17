صفعة أفريقية موجعة لأميركا .. قرار عسكري بإنهاء تواجد قواتها في بلد حيويّ إستخباراتياً!

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بتواجد قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.

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ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا.وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، مما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.(سبوتنيك)