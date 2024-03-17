Advertisement

عربي-دولي

صفعة أفريقية موجعة لأميركا .. قرار عسكري بإنهاء تواجد قواتها في بلد حيويّ إستخباراتياً!

Lebanon 24
17-03-2024 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1175970-638462568194572813.jpg
Doc-P-1175970-638462568194572813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بتواجد قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.
 
ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا.
Advertisement

وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.

وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، مما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.(سبوتنيك)
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:31 | 2024-03-17
06:05 | 2024-03-17
05:54 | 2024-03-17
05:53 | 2024-03-17
05:21 | 2024-03-17
04:43 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24