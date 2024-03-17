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عربي-دولي
أعنف هجوم أوكراني على روسيا منذ بدء الحرب.. وبوتين يتوعّد
Lebanon 24
17-03-2024
|
01:36
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أعلن الجيش الروسي إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.
وقال مسؤولون روس في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية على روسيا أدت إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط، واستهدفت موسكو وتسببت في انقطاع الكهرباء في مناطق حدودية.
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وتتهم موسكو كييف بإفساد الانتخابات من خلال ضرباتها على البنية التحتية الروسية على مدى أيام، في واحدة من أكبر العمليات الجوية على الأراضي الروسية منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن حرب على أوكرانيا قبل عامين.
وتعهد بوتين، الذي يبدو فوزه في الانتخابات شبه مؤكد، بمعاقبة أوكرانيا على الهجمات.
وقال مقر العمليات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا على تطبيق تليغرام اليوم الأحد "تم تحييد طائرات مسيرة، لكن اندلع حريق نتيجة سقوط إحدى الطائرات".
وقالت الإدارة إنه تم إخماد الحريق في مصفاة سلافيانسك في كراسنودار ولم تقع إصابات نتيجة الحريق، رغم أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة شخص واحد متأثرا بأزمة قلبية.(العربية)
المصدر:
العربية
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