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في حال عدم انتخابه.. ترامب يحذّر من "حمام الدم"

Lebanon 24
17-03-2024 | 01:49
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حذّر الرئيس الأميركي السابق، والمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، من أن تشهد الولايات المتحدة "حمام دم"، في حال عدم انتخابه ليصبح رئيساً للبلاد.

وفي تجمّع حاشد بولاية أوهايو، دعماً للمرشح في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الجمهوري، بيرني مورينو، قال ترامب إنّ ذلك سيكون "أقلّ ما يمكن أن يحدث".
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وحضر الرئيس الأميركي السابق في تجمّع بمطار دايتون الدولي من أجل دعم مورينو، وهو صاحب وكالة سيارات، في مواجهة السيناتور الديمقراطي شيرود براون.
 
وانتقد ترامب ما قال إنها خطط صينية لتركيب سيارات في المكسيك وبيعها للأميركيين، قائلا "لن يتمكنوا من بيع تلك السيارات إذا تم انتخابي. إذا لم يتم انتخابي... سيشكل ذلك مجزرة بحق البلاد، وهذا أقل ما في الأمر. لن يبيعوا تلك السيارات".
وسارعت حملة الرئيس بايدن بأصدا بيان وصفت فيه المرشح الجمهوري بأنه "خاسر" و"يضاعف تهديداته بالعنف السياسي".

ولدى حديثها سابقاً عن احتمال أن يكون ترامب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ فوزه بولاية ثانية من شأنه أن يأخذ البلاد إلى "حرب خنادق سياسية لمدّة 4 سنوات".

ورجّحت الصحيفة أن يشعر الجمهوريون الذين يعتقدون بأنّ عودة ترامب إلى السلطة ستؤدّي إلى بعض عمليات إعادة التنظيم السياسي الجديدة بـ"خيبة أمل". (العربية)

المصدر: العربية
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