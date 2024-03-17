لأوّل مرة منذ شهور.. الطحين يدخل إلى شمال غزة

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لأول مرة منذ عدة شهور، دخلت 13 شاحنة محملة بالطحين إلى شمال غزة، حيث أصدرت قوات الأمن الفلسطينية في غزة تعميما للمواطنين لتأمين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن، وللحفاظ على سلامة السكان، وشملت التعليمات منع التوجه إلى دوار الكويت وسط مدينة غزة لتسلم المساعدات، حيث تم استهداف المكان من قوات الاحتلال عدة مرات.وبحسب القناة القطرية، فإن عملية وصول المساعدات كانت آمنة، في ظل تنسيق مسبق جرى بين عدد من وجهاء العشائر والمخاتير ومسؤولين أمميين.وتم تفريغ المساعدات في أحد مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شرقي جباليا، لتقسيمها إلى كميات صغيرة؛ تمهيدا لتوزيعها على أكبر عدد من المحتاجين.(عربي21)