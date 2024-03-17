اليوم.. إسرائيل تحدّد صلاحيات وفدها لمفاوضات التهدئة في قطر

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أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الأمنية ستجتمع الأحد، لبلورة موقف وفد الدولة العبرية الذي سيتوجّه إلى قطر، للتفاوض على صفقة للإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إطار تهدئة في غزة.وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا "حكومة الحرب والحكومة الأمني للاجتماع، لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة".ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 6 مساءً.