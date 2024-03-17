للمرة الثانية إسرائيل تؤكّد مقتل مروان عيسى.. وحماس لم تعلّق حتّى الآن!

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أكدت هيئة البث الإسرائيلية للمرة الثانية مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس مروان عيسى، في قصف إسرائيلي سابق في مخيم النصيرات في غزة.وقالت الهيئة إن عملية اغتيال مروان عيسى تمت بنجاح. في المقابل، لم تعلق حماس حتى الآن حول هذه التصريحات.وعيسى هو أهم هدف يتم استهدافه منذ بداية الحرب، ويعدّ الرجل رقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في حماس، بعد محمد الضيف، قائد كتائب القسام، ويحيى السنوار، قائد حماس في غزة.أما الرقم 4 فكان صالح العاروري واغتالته إسرائيل فعلاً في لبنان قبل أسابيع.(سكاي نيوز)