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عربي-دولي

مجزرة بحق الفلسطينيين صباح اليوم.. إسرائيل قصفت منزلا يأوي أطفالا ونساء

Lebanon 24
17-03-2024 | 03:34
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استشهد 11 شخصا على الأقل، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، بقصف جوي إسرائيلي لمنزل عائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

يأتي هذا فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية نفذت 7 غارات في القطاع، أسفرت عن مقتل 63 شخصا، وإصابة 112 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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 وأشارت المصادر الطبية إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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