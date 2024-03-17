مجزرة بحق الفلسطينيين صباح اليوم.. إسرائيل قصفت منزلا يأوي أطفالا ونساء

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استشهد 11 شخصا على الأقل، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، بقصف جوي إسرائيلي لمنزل عائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزةيأتي هذا فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية نفذت 7 غارات في القطاع، أسفرت عن مقتل 63 شخصا، وإصابة 112 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشارت المصادر الطبية إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم. (سكاي نيوز عربية)