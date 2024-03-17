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عربي-دولي

وسط هجوم أوكراني واسع.. روسيا تفتح صناديق الإقتراع لليوم الثالث والأخير

Lebanon 24
17-03-2024 | 03:52
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دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأوكرانية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات في كامل البلاد بلغت 60% حتى الساعة 9:28 بتوقيت موسكو.
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وفي جمهورية الشيشان تجاوزت نسبة التصويت 90%، وفي جمهوريات توفا ودونيتسك وأوسيتيا الشمالية وإقليمي كوزباس ودائرة يامال الفدرالية 80%.
 
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا تصويت 4.4 مليون مواطن عبر بطاقات الاقتراع الإلكترونية والورقية في موسكو.
 
وقالت: "حتى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو تم إصدار 4354446 بطاقة اقتراع، وصوت 3255229 ناخبا عن بعد، واستخدم 1099217 ناخبا بطاقات الاقتراع الورقية".
 
وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روجوف، إن طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين هاجمتا مركز تصويت في المقاطعة اليوم الأحد.

وكتب على تطبيق تيليغرام أن الهجوم تسبب في اشتعال النار في المبنى، لكن لم يسفر عن إصابات.(روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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