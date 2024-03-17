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عربي-دولي
صرخة "بإسم الإنسانية" من منظمة الصحة: لا تقتحموا رفح
Lebanon 24
17-03-2024
|
04:29
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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس السبت، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة "باسم الإنسانية".
وطالب تيدروس أدهانوم إسرائيل بعدم المضي قدما في خطتها والسعي لإحلال السلام، مؤكدا أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا.
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وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة إكس: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح، تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خطتها والسعي لإحلال السلام".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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