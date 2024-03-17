رسميًا.. مادورو مرشح الحزب الحاكم الفنزويليّ

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أصبح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرشح الرسمي لحزبه للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو، والتي من شأنها أن تسمح له بولاية ثالثة على التوالي دون منافسة حقيقية في الأفق.وقبل مادورو، البالغ من العمر 61 عاما، ترشيح الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم خلال تجمع للحزب، أمس السبت، في كراكاس.وقال مادورو إنه يحظى "بدعم الشعب"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.ولم تعترف عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة، بفوز مادورو بولايته الرئاسية الثانية الحالية في العام 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسعة مزوّرة، وقد فرضت عليه سلسلة عقوبات، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.(سكاي نيوز عربية)