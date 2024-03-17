هكذا تفاعل الفلسطينيون مع دخول شاحنات الطحين إلى غزة.. مشاهد مؤثرة!

تغطية صحفية: "فرحة الشبان بتأمين وصول الطحين إلى شمال غزة تمهيداً لتوزيعه على العائلات التي تعاني من مجاعة جراء الحصار المفروض عليهم منذ بدء العدوان" pic.twitter.com/TUtcqjnaXU — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 17, 2024 Advertisement

لك الحمد يا الله

الواحد حاس بالعار و الخزي انه الفرحه هذه كلها عشان طحين وصل

مش مد اسلحة ولا جيوش داخله تفك الحصار



ربي عليك بمن خذلهم و جوعهم و سند قاتلهم. https://t.co/4RyoBibzMR — hanan 🇵🇸 (@quietnight1998) March 17, 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة لاحتفال شبان شمال قطاع غزة، بوصول أول دفعة من الطحين بعد أشهر من التجويع الذي يمارسه الاحتلال، بعد تأمينها من قبل الشرطة في غزة.وتظهر اللقطات الشبان يحتفلون بالتكبير والهتافات، بعد وصول الشحنة، والتي دخلت ليلا وتتكون من 13 شاحنة عبر طريق صلاح الدين، إلى مستودع تجميع كبير في جباليا شمال القطاع.وقامت الشرطة الفلسطينية في غزة، بتأمين مسير الشاحنات المحملة بالطحين، من لحظة دخولها إلى تفريغها في المستودع، لضمان منع التدافع والتأكد من تنظيم عملية التوزيع لمحاولة إغاثة السكان الذين يعانون الجوع الشديد بسبب الاحتلال.(عربي21)