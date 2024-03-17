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عربي-دولي

هكذا تفاعل الفلسطينيون مع دخول شاحنات الطحين إلى غزة.. مشاهد مؤثرة!

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:21
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة لاحتفال شبان شمال قطاع غزة، بوصول أول دفعة من الطحين بعد أشهر من التجويع الذي يمارسه الاحتلال، بعد تأمينها من قبل الشرطة في غزة.
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وتظهر اللقطات الشبان يحتفلون بالتكبير والهتافات، بعد وصول الشحنة، والتي دخلت ليلا وتتكون من 13 شاحنة عبر طريق صلاح الدين، إلى مستودع تجميع كبير في جباليا شمال القطاع.

وقامت الشرطة الفلسطينية في غزة، بتأمين مسير الشاحنات المحملة بالطحين، من لحظة دخولها إلى تفريغها في المستودع، لضمان منع التدافع والتأكد من تنظيم عملية التوزيع لمحاولة إغاثة السكان الذين يعانون الجوع الشديد بسبب الاحتلال.(عربي21)
 
المصدر: عربي21

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