هكذا تفاعل الفلسطينيون مع دخول شاحنات الطحين إلى غزة.. مشاهد مؤثرة!

تغطية صحفية: "فرحة الشبان بتأمين وصول الطحين إلى شمال غزة تمهيداً لتوزيعه على العائلات التي تعاني من مجاعة جراء الحصار المفروض عليهم منذ بدء العدوان" pic.twitter.com/TUtcqjnaXU
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 17, 2024
تغطية صحفية: "فرحة الشبان بتأمين وصول الطحين إلى شمال غزة تمهيداً لتوزيعه على العائلات التي تعاني من مجاعة جراء الحصار المفروض عليهم منذ بدء العدوان" pic.twitter.com/TUtcqjnaXU
لك الحمد يا الله
الواحد حاس بالعار و الخزي انه الفرحه هذه كلها عشان طحين وصل
مش مد اسلحة ولا جيوش داخله تفك الحصار
ربي عليك بمن خذلهم و جوعهم و سند قاتلهم. https://t.co/4RyoBibzMR
— hanan 🇵🇸 (@quietnight1998) March 17, 2024
لك الحمد يا الله
الواحد حاس بالعار و الخزي انه الفرحه هذه كلها عشان طحين وصل
مش مد اسلحة ولا جيوش داخله تفك الحصار
ربي عليك بمن خذلهم و جوعهم و سند قاتلهم. https://t.co/4RyoBibzMR