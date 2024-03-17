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آخر معلومة عن قيادي "حماس" مروان عيسى.. تقرير إسرائيلي يؤكد اغتياله

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:54
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أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، حدوث عملية اغتيال الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة "حماس" مروان عيسى، وذلك إثر قصف إسرائيلي سابق طال مخيم النصيرات في غزة.

وقالت الهيئة إن عملية تصفية عيسى تمت بنجاح، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية. 
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في المقابل، لم تعلق حماس حتى الآن حول هذه التصريحات.

وعيسى هو أهم هدف يتم استهدافه منذ بداية الحرب، ويعدّ الرجل رقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في حماس، بعد محمد الضيف، قائد كتائب القسام، ويحيى السنوار، قائد حماس في غزة.

أما الرقم 4 فكان صالح العاروري، وقد غتالته إسرائيل بضربة جوية استهدفت شقة كان داخلها بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك يوم 2 كانون الثاني الماضي.
 



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