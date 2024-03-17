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عربي-دولي

روسيا تُدخل دبابة متطورة جديدة إلى ترسانتها.. إليكم قدراتها

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:53
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دخلت الدبابة الروسية "أرماتا تي-14" المطورة الخدمة في الجيش الروسي بحسب ما ذكر المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف مؤخرا.

وتعد دبابة "أرماتا تي-14" إحدى أحدث دبابات القتال الرئيسية التي تنتجها روسيا، وتصنف ضمن دبابات الجيل الجديد، ومن المقرر أن تصبح القوة الرئيسية لدى الجيش الروسي في المستقبل، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
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ودبابة "أرماتا تي-14" هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد، ويمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل إطلاق النار.
 
والدبابة "أرماتا" مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم، وتم تجهيزها بنظام الحماية "أفغانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".

وتصنف "أرماتا" ضمن الدبابات الثقيلة التي تجمع تمتلك أهم مزايا دبابات القتال الرئيسية وهي مستويات الحماية العالية بفضل تدريعها المتطور، والقوة النيرانية الكبيرة التي تم تزويدها بها.

 فبينما تمتلك الدبابة درع فولاذي قوي ودرع تفاعلي لزيادة الحماية، فإنها مزودة بقمرة خاصة لحماية الطاقم حتى إذا تمكنت وسائل العدو الهجومية من الوصول إلى داخل الدبابة.

وهي مصممة لتحمل ضربات بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات عيار 152 ملم، أو قذائف خارقة للدروع عيار 125 ملم بفضل تزويدها بنظام تدريع متعدد الطبقات، إضافة إلى درعها التفاعلي.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية

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