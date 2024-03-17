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أففانستان.. حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية

Lebanon 24
17-03-2024 | 06:31
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لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم وأصيب 38 آخرون بجروح، صباح الأحد، في جنوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية أدى إلى اشتعال النيران في هذه المركبات، حسبما أعلنت سلطات ولاية هلمند الإقليمية.
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وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض لوكالة "فرانس برس": "في وقت مبكر من الصباح، قُتل 21 شخصاً في حادث سير بين حافلة وشاحنة صهريج ودراجة نارية على طريق" في ولاية هلمند.

وأوضح مصدر رسمي آخر في الولاية في وقت لاحق أن عدد الجرحى 38.

وأفاد الناطق باسم الحاكم أيضا بأن الصهريج كان محملا بالوقود وبعد الاصطدام اندلعت النيران في المركبات ما أدى إلى تفحم جثث الكثير من الضحايا.

وأظهرت صور نشرتها إدارة الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات متفحمة وقمرة شاحنة الصهريج ملتوية بسبب النيران، وسرعان ما قامت السلطات بإخلاء الطريق.

ووقع الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد على الطريق الرئيسي الرابط بين هرات في غرب أفغانستان والعاصمة كابول في الوسط.

ووفقا لمسؤولي المرور في ولاية هلمند، فقد اصطدمت الحافلة المتجهة من هرات إلى كابول بالدراجة النارية أولاً، ما أسفر عن مقتل سائق الدراجة والراكب الذي كان معه.

ثم فقد سائق الحافلة السيطرة على سيارته واصطدم بالشاحنة التي كانت متّجهة من قندهار إلى هرات وكانت آتية من الاتجاه المعاكس.

ولقي ثلاثة أشخاص في الشاحنة حتفهم، كما قُتل 16 آخرون في الحافلة.

وقالت إدارة الإعلام إن بين المصابين الـ38 يوجد 11 شخصا في حالة خطرة.
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