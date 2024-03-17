بمواجهة المسيرات البحرية الأوكرانية.. روسيا تعزز القوة النارية

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أمرت روسيا بزيادة القوة النارية والتدريب للبحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنا حربية روسية.وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا "يجب إجراء تدريب للأفراد كل يوم. تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن شويغو "أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة طائرات العدو المسيّرة".ويعد البحر الأسود ساحة معركة أساسية في النزاع المستمر منذ عامين، فيما تقول أوكرانيا إنها دمرت أكثر من 20 سفينة روسية.ونقلت موسكو عددا كبيرا من السفن العسكرية من قاعدتها البحرية الشهيرة في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم إلى ميناء نوفوروسيسك إلى الشرق، وسط موجة من الهجمات الأوكرانية.