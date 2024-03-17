روسيا تسيطر على بلدة جديدة في منطقة زابوريجيا

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قرية "ميرنوي" الواقعة في مقاطعة زابوريجيا.منذ الصيف الماضي، ظل القسم القريب من غوليايبولي هادئا لفترة طويلة، غير أنها بدأت تنشط بصورة طفيفة في نهاية شباط مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مارفوبيل.غير أن الأمور تغيرت مؤخرا، بحيث شهدت تطورا ملحوظا إلى حد ما بالقرب من غوليابيولي في وسط مقاطعة زابوريجيا، عندما شنت القوات الروسية هجوما بدا كأنه هجوم مفاجئ.وخلال الهجوم، سيطرت وحدات من الجيش الخامس والثلاثين على بلدة ميرنوي، وألحقت خسائر بقوات لواء الدفاع الإقليمي 108 والكتيبة 203، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم "على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة فوستوك، نتيجة للأعمال الهجومية الناجحة، بتحرير بلدة ميرنوي في مقاطعة زابوريجيا، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في دونيتسك".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا، و3 مركبات.