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صورة تكشف نوايا اسرائيل في غزة... شاهدوها

Lebanon 24
17-03-2024 | 09:33
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال عبر قناته على "تليغرام"، مشيرين الى أنها تكشف نوايا إسرائيل في قطاع غزة.


ويظهر في الصورة برج مراقبة إسرائيلي تم تشييده حديثاً في قطاع غزة، مع جنديين يحملان العلم الإسرائيلي.
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وعلّق سيغال على الصورة، قائلا: "موجودون هنا كي نبقى، بناء برج مراقبة في قطاع غزة".
 
 
 
 

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