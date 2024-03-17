صورة تكشف نوايا اسرائيل في غزة... شاهدوها

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال عبر قناته على "تليغرام"، مشيرين الى أنها تكشف نوايا إسرائيل في قطاع غزة.ويظهر في الصورة برج مراقبة إسرائيلي تم تشييده حديثاً في قطاع غزة، مع جنديين يحملان العلم الإسرائيلي.