Advertisement

عربي-دولي

كارثة طبيعية جديدة.. دولة أوروبية تعلن حالة الطوارئ وتجلي المواطنين

Lebanon 24
17-03-2024 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1176105-638462902391579144.jpeg
Doc-P-1176105-638462902391579144.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الأيسلندية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في جنوب البلاد بعد ثوران بركاني جديد في شبه جزيرة ريكيانيس.
 
وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 700 شخص كانوا في منتجع "بلو لاغون" الحراري عندما بدأ ثوران البركان، إضافة إلى عدد قليل من الناس في مدينة غريندافيك نفسها.
Advertisement

 
واكد أن "إجلاء الأفراد من الموقعين كان ناجحاً والعملية استغرقت حوالى نصف ساعة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:47 | 2024-03-17
13:16 | 2024-03-17
13:10 | 2024-03-17
13:00 | 2024-03-17
12:54 | 2024-03-17
12:47 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24