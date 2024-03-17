كارثة طبيعية جديدة.. دولة أوروبية تعلن حالة الطوارئ وتجلي المواطنين

أعلنت السلطات الأيسلندية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في جنوب البلاد بعد ثوران بركاني جديد في شبه جزيرة ريكيانيس.



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وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 700 شخص كانوا في منتجع "بلو لاغون" الحراري عندما بدأ ثوران البركان، إضافة إلى عدد قليل من الناس في مدينة غريندافيك نفسها.

واكد أن "إجلاء الأفراد من الموقعين كان ناجحاً والعملية استغرقت حوالى نصف ساعة".