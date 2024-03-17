كييف تقصف 12 مصفاة.. وموسكو تواجه المسيّرات

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قال مصدر في المخابرات الأوكرانية لوكالة "رويترز" اليوم الأحد إن طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها جهاز الأمن في بلاده أصابت 12 من مصافي النفط الروسية منذ بداية الحرب.بدورهم، أفاد مسؤولون في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاة سلافيانسك لتكرير النفط خلال الليل.هذا وأمرت روسيا الأحد بزيادة القوة النارية والتدريب للبحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية بعد سلسلة ضربات استهدفت سفناً حربية روسية.وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا "يجب أن يُجرى تدريب للأفراد كل يوم. تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة".