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عربي-دولي

إسرائيل تعلن تاريخا سنويا للحداد الوطني.. هذا موعده

Lebanon 24
17-03-2024 | 12:54
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صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على إعلان يوم حداد وطني سنوي لإحياء ذكرى هجمات السابع من تشرين الأول.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أنه "تم الموافقة على تحديد يوم 24 من شهر تيشري العبري إحياء لذكرى الكارثة التي انتابت دولة إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ونشوب حرب السيوف الحديدية (اسم مؤقت) (في غزة)". 
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وأضاف البيان أنه "سيتم إحياء هذه الذكرى كل عام في 24 من شهر تيشري العبري من خلال حفلين رسميين: عند الساعة 11:00 ظهرا لإحياء ذكرى الذين سقطوا خلال الحرب، وعند الساعة 13:00 ظهرا لإحياء ذكرى المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العدائية". 

وأشار البيان إلى أنه "بما أن 24 تيشري العبري سيصادف هذا العام يوم السبت، فستقام المراسم في اليوم التالي (الأحد)، وهكذا في كل عام يصادف فيه هذا التاريخ يوم السبت". 

وأضاف أنه "في العام الأول سنقيم بشكل استثنائي مراسم رسمية في السابع من تشرين الأول 2024، وهو التاريخ الميلادي الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي الدموي، والتاريخ حفر في وعي الجمهور في البلاد وحول العالم. على أن يتم إحياؤه في كل عام تالي كيوم ذكرى وطنية في دولة إسرائيل إحياءً لذكرى كارثة السابع من تشرين الأول 2023". 
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