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عربي-دولي

هل من عملية عسكرية في رفح؟ نتنياهو يجيب

Lebanon 24
17-03-2024 | 12:47
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قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن "القوات الإسرائيلية لن تمضي قدما في اجتياحها المزمع لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يتمكن المدنيون من المغادرة".

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القدس، إن "هدفنا المتمثل في القضاء على الكتائب الإرهابية المتبقية في رفح يسير جنبا إلى جنب مع تمكين السكان المدنيين من مغادرة المدينة. وهذا ليس شيئا سنفعله مع إبقاء السكان في مكانهم".
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