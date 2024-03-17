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عربي-دولي

مسيّرة مصدرها أوكرانيا تصيب قاعدة عسكرية لانفصاليي مولدوفيا

Lebanon 24
17-03-2024 | 13:16
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أكدت السلطات في ترانسديسنتريا، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفيا، اليوم الأحد أن طائرة مسيرة مفخخة، أرسلت من أوكرانيا المجاورة، أصابت قاعدة عسكرية في عاصمة المنطقة.

وقالت وزارة أمن الدولة في المنطقة الانفصالية، كما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية والمحلية، إن "انفجاراً تسبب بحريق في قاعدة عسكرية في تيراسبول. التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار نتج عن هجوم بمسيرة انتحارية"، لافتة إلى أن المسيرة أتت من منطقة أوديسا الأوكرانية.
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وبث التلفزيون العام في المنطقة الانفصالية على حسابه على تلغرام مقطعاً مصوراً يظهر مقذوفاً يضرب مروحية عسكرية تنفجر وتندلع فيها النار.

وتدعم روسيا منذ تسعينات القرن الفائت هذه المنطقة الانفصالية في مولدوفيا، الدولة المحاذية لأوكرانيا والموالية لأوروبا بعدما كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق.
وتؤكد روسيا بانتظام أن مولدوفيا وأوكرانيا تعدان لاستفزازات أو لهجمات.
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