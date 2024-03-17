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"هذا ليس من شيمنا".. شولتس: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي والفلسطينيون يتضورون جوعاً

Lebanon 24
17-03-2024 | 13:10
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، إلى "اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

وقال المستشار الألماني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في القدس: "يجب التوصل إلى اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً أنه يتفهم "عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ المحتجزين".
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واعتبر شولتس أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في وجه إرهاب حماس وأنه يجب الإفراج عن جميع الرهائن، لكن كلما طالت الحرب، زاد عدد وفيات المدنيين وأصبح الوضع في غزة مؤسفا وكارثيا".

 وأكد أنه "يجب التفكير في الجانب الإنساني في ما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، ولا يمكن الانتصار على الإرهاب من خلال السبل العسكرية فقط".

كما ناقش شولتس الحاجة الماسة لتوفير مساعدات إنسانية شاملة لسكان غزة، مشدداً أيضاً على أهمية العمل الفوري لضمان وصول الدعم الإنساني إلى الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا عاجلاً.

وقال شولتس:"لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين يواجهون خطر المجاعة. هذا ليس من شيمنا. هذا ليس ما نمثله".
 
من جانبه، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تترك المدنيين المحاصرين في رفح، عندما تبدأ هجومها المتوقع منذ فترة طويلة على المدينة الواقعة في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وقال "لن نفعل هذا العملية بينما نبقي السكان محاصرين في أماكنهم. في الواقع، سنفعل العكس تماما سنمكنهم من المغادرة".

وكان شولتس قد قال في وقت سابق إن أي هجوم إسرائيلي سيجعل السلام الإقليمي "صعبا للغاية".
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