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عربي-دولي

"عد إلى عالم السلام".. ترامب يدعو نتنياهو إلى إنهاء الحرب سريعاً بغزة

Lebanon 24
17-03-2024 | 13:54
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دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "إنهاء الحرب سريعا في غزة".

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، ردا على سؤال بشأن الرسالة التي يود إرسالها إلى نتنياهو بشأن الحرب في غزة، قال ترامب:" سأقول له إنهِ ذلك وافعله بشكل سريع.. و عد إلى عالم السلام، لأننا نحتاج السلام في العالم".
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وتعهد ترامب باستعادة السلام في الشرق الأوسط بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا:" سأفعل شيئان، سأعمل من اليوم الأول وقبل تسلم منصبي رسميا، على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. واستعادة السلام في الشرق الأوسط". (سكاي نيوز)
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