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عربي-دولي

الانتخابات الرئاسية الروسية: إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات

Lebanon 24
17-03-2024 | 14:23
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أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها، وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وقد وصلت رحلة الانتخابات الروسية إلى محطتها الأخيرة بحلول الساعة 20:00 مساء اليوم الأحد، وأغلقت مراكز الاقتراع في عموم الدولة باستثناء مقاطعة كالينينغراد، وبدأت مرحلة فرز الأصوات.
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وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.

وأعلنت لجنة انتخابات مدينة موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، حصد بوتين 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وكذلك حصد بوتين في مقاطعة زابوروجيه 92.95% من الأصوات، بعد معالجة 90.26% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي مقاطعة سيفاستوبول حصد فلاديمير بوتين 90.9% من الأصوات بعد معالجة 1.06% من الأصوات، وفي مقاطعة بيلغورود حصد بوتين 96.45% من الأصوات بعد معالجة 2.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

أما في مقاطعة بريانسك، فقد حصد بوتين 89.04% من الأصوات بعد معالجة 2.94% من الأصوات، وفي مقاطعة كورسك حصد الرئيس الحالي للبلاد 93.21% من الأصوات بعد معالجة 4.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي مقاطعة سان بطرسبورغ حصد بوتين 80.46% من الأصوات بعد معالجة 0.10% من الأصوات، وفي مقاطعة نيجني نوفغورد حصد فلاديمير بوتين 89.47% من الأصوات بعد معالجة 3.37% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب لجنة الانتخابات الروسية، بلغ إجمالي نسبة المشاركة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الروسية في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو 74.22% بشكل أولي، دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.

كما أشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد تجاوزت 70%.

وقالت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، إنه بحسب البيانات الأولى تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المدينة 66%. (روسيا اليوم)
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