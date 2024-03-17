نتائج أولية تعلن فوز بوتين بالرئاسة.. كيف علّقت أميركا وحلفاؤها على ذلك؟

أظهر استطلاع رسمي للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصد 87 في المئة من الأصوات.



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وفي خمس مناطق - توفا، جمهورية دونيتسك الشعبية، كوزباس، أوسيتيا الشمالية ويامال - تجاوزت النسبة 80%، وفي الشيشان 90%.



ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.



ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف. وشهدت روسيا، اليوم الأحد، اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية. وأشارت البيانات الإلكترونية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بحسب لجنة الانتخابات المركزية بلغت 61.37%.وفي خمس مناطق - توفا، جمهورية دونيتسك الشعبية، كوزباس، أوسيتيا الشمالية ويامال - تجاوزت النسبة 80%، وفي الشيشان 90%.ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

هذا ووصف البيت الأبيض الانتخابات بأنها "ليست حرة ولا نزيهة لأن بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه"، بدورها قالت أوكرانيا، إن "بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها "محاكاة" تفتقر إلى الشرعية.



وقال زيلنسكي في كلمة مسائية مصورة، إن "الدكتاتور الروسي يحاكي انتخابات أخرى"، مشيرا إلى أن بوتين "مريض بالسلطة ويفعل كل شيء ليحكم إلى الأبد".



وأضاف: "لا توجد شرعية في محاكاة هذه الانتخابات.. هذا الشخص يجب أن يُحاكم في لاهاي. هذا ما يتعين علينا ضمانه".

وقالت الخارجية البولندية في بيان إن "الانتخابات الرئاسية في روسيا غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة"، لافتة إلى أنها جرت "في مناخ من القمع الشديد" وفي المناطق المحتلة من أوكرانيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".



وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات. (الحرة)