55 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينين صلاتي العشاء والتراويح، يوم الأحد، في رحاب المسجد الأقصى.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى"، رغم الإجراءات الأمنية لتي تسببت في انخفاض عدد المصلين جراء منع أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس، وإقامة عشرات الحواجز في معظم حارات البلدة القديمة وعلى مداخلها وأبواب المسجد الأقصى.

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وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق أن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.