19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عاصفة ترابية توقف حركة الملاحة الجوية والنهرية بدولة عربية بارزة.. والسلطات تحذر
Lebanon 24
17-03-2024
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت عدة مناطق في محافظة أسوان المصرية اليوم الأحد، عاصفة ترابية تسببت بوقف حركة الملاحة الجوية والبحرية في عدة اماكن.
وقد تابع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، تداعيات الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التي شهدها عدد من المناطق مساء اليوم.
Advertisement
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطاري أسوان وأبو سمبل الدولي، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضا ببحيرة ناصر، وذلك نظرًا لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية.
وفي إطار مواجهة تداعيات هذه الأحوال الجوية، وجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخي الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة، لافتا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، حيث إنه في حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل، سيتم تباعا إغلاق حركة الطرق طبقا لحالة الطقس، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالي أولا بأول. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في البترون ليلاً.. الجيش يتدخّل وهذه تفاصيل ما حدث
Lebanon 24
توتر كبير في البترون ليلاً.. الجيش يتدخّل وهذه تفاصيل ما حدث
01:10 | 2024-03-17
17/03/2024 01:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلمة سر" كشفها نصرالله.. هل ستبدأ الحرب؟
Lebanon 24
"كلمة سر" كشفها نصرالله.. هل ستبدأ الحرب؟
04:00 | 2024-03-17
17/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم بالقرب من دير مار شربل.. شاهدوا ما حصل في عنايا فجر اليوم (فيديو+صور)
Lebanon 24
حريق ضخم بالقرب من دير مار شربل.. شاهدوا ما حصل في عنايا فجر اليوم (فيديو+صور)
03:16 | 2024-03-17
17/03/2024 03:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. إقرأوا ما قيلَ مؤخراً داخل إسرائيل!
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. إقرأوا ما قيلَ مؤخراً داخل إسرائيل!
05:45 | 2024-03-17
17/03/2024 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة الأمير ويليام وكيت ميدلتون تعود إلى الواجهة.. اليكم ما كُشف مؤخراً
Lebanon 24
علاقة الأمير ويليام وكيت ميدلتون تعود إلى الواجهة.. اليكم ما كُشف مؤخراً
09:00 | 2024-03-17
17/03/2024 09:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:24 | 2024-03-17
الجيش الأردني أصدر بياناًُ بشأن تحرّكات جوية غير معروفة المصدر.. ماذا جاء فيه؟
19:00 | 2024-03-17
بوتين: وجود قوات غربية في أوكرانيا سيدفع العالم إلى حرب عالمية
17:09 | 2024-03-17
يونيسف: أكثر من 13 ألف طفل استشهدوا في هجوم إسرائيل على غزة
17:00 | 2024-03-17
عن "بديل حماس" في غزة.. ماذا قال تقرير إسرائيليّ؟
16:53 | 2024-03-17
جريمة مروعة في دولة بارزة.. مقتل محام رمياً بالرصاص على يد خصم موكله!
16:20 | 2024-03-17
إستشهاد راعي أغنام لبناني.. هل قتلته اسرائيل؟
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
18/03/2024 01:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
18/03/2024 01:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
18/03/2024 01:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24