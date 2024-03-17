بوتين: وجود قوات غربية في أوكرانيا سيدفع العالم إلى حرب عالمية

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علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب ألقاه في وسط موسكو بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية بأغلبية ساحقة، على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا.وقال بوتين إن "وجود قوات غربية في أوكرانيا سيدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة".وأضاف أن "فرنسا يمكنها أن تلعب دوراً في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".