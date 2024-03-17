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عربي-دولي

الجيش الأردني أصدر بياناًُ بشأن تحرّكات جوية غير معروفة المصدر.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
17-03-2024 | 19:24
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أكد الجيش الأردني تحرّك طائرات سلاح الجو استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.
وصرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان بأن "ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".
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وأضاف البيان أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.
واختتم البيان بالقول: "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".
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