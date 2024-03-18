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عربي-دولي

بوتين: الكوكب أصبح على بعد خطوة من حرب عالمية ثالث

Lebanon 24
18-03-2024 | 00:14
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، من أن الصراع المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الذي تقوده الولايات المتحدة، سيعني أن الكوكب أصبح على بعد خطوة من حرب عالمية ثالثة، لكنه قال إنه لا أحد تقريبا يريد مثل هذا السيناريو.
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وأثارت حرب أوكرانيا أعمق أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. 

وكثيرا ما حذر بوتين من مخاطر الحرب النووية، لكنه يقول إنه لم يشعر قط بالحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه لا يمكنه استبعاد نشر قوات برية في أوكرانيا في المستقبل، مع نأي العديد من الدول الغربية بنفسها عن ذلك بينما أعربت دول أخرى، خاصة في أوروبا الشرقية، عن دعمها.

وردا على سؤال لرويترز عن تصريحات ماكرون ومخاطر واحتمال نشوب صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، قال بوتين مازحا: "كل شيء ممكن في العالم الحديث".

وقال بوتين للصحفيين بعد فوزه بأكبر فوز ساحق على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي "من الواضح للجميع أن هذا سيكون على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق، أعتقد أنه من غير المرجح أن يهتم أحد بهذا".

وأضاف بوتين أن أفرادا عسكريين من حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا، قائلا إن روسيا التقطت اللغتين الإنجليزية والفرنسية المستخدمة في ساحة المعركة.
المصدر: الحرة
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