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عربي-دولي

بطول 2.5 كيلومتر.. إسرائيل تدمر أطول نفق لحماس شمال غزة (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2024 | 00:17
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قام الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بنشر فيديو قال إنه لتدمير أطول نفق خاص بحركة "حماس" في شمال قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في "إكس"، أن "قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي دمرت أطول نفق تحت الأرض بطول 2.5 كيلومتر".
 
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وأضاف المنشور أن النفق المدمر كان "يربط إرهابيي حماس عبر شمال وجنوب غزة".

وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وتدمير معظم أنحاء القطاع.
ووفق وزارة الصحة في غزة فإن الهجوم المتواصل أودى بحياة ما يزيد على 31 ألف شخص حتى الآن. (سكاي نيوز)


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