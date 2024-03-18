بطول 2.5 كيلومتر.. إسرائيل تدمر أطول نفق لحماس شمال غزة (فيديو)

قام الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بنشر فيديو قال إنه لتدمير أطول نفق خاص بحركة "حماس" في شمال قطاع غزة.



وأوضح الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في "إكس"، أن "قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي دمرت أطول نفق تحت الأرض بطول 2.5 كيلومتر".

🔴WATCH: IDF combat engineering forces destroy over 2.5km of an underground tunnel connecting Hamas terrorists through northern and southern Gaza. pic.twitter.com/YbU8WpUURD — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2024 Advertisement

وأضاف المنشور أن النفق المدمر كان "يربط إرهابيي حماس عبر شمال وجنوب غزة".



وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وتدمير معظم أنحاء القطاع.

ووفق وزارة الصحة في غزة فإن الهجوم المتواصل أودى بحياة ما يزيد على 31 ألف شخص حتى الآن. (سكاي نيوز)





