قبل أشهر من السباق النهائي وبعد تحذير "حمام الدم".. حرب بيانات بين بايدن وترامب

اشتعلت حرب البيانات بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب وذلك قبل أشهر من السباق النهائي، المقرر في تشرين الثاني هذا العام، وهو السباق الذي سيوصل أحدهما إلى البيت الأبيض.



فقد أثارت تصريحات ترامب أمام حشد في تجمع انتخابي بأوهايو، يوم السبت الماضي، والتي حذر خلالها من "حمام دم" في حال عدم فوزه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، أثارت تلك التصريحات غضب حملة الرئيس بايدن، ما دفعها للرد، ومن ثم اشتعال الأجواء.



وقال ترامب أمام مناصريه إن الانتخابات الرئاسية ستكون "أهم موعد" في تاريخ الولايات المتحدة، معتبرا أن حملته للوصول الى البيت الأبيض نقطة تحول للبلاد. وفي حديثه في أوهايو، قال ترامب للحشود: "الآن، إذا لم يتم انتخابي فسيكون ذلك حمام دم للبلاد".

It’s clear this guy wants another January 6.



But the American people are going to give him another resounding electoral defeat this November. https://t.co/saukB6Wjry — Joe Biden (@JoeBiden) March 17, 2024 Advertisement



وبعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، قال ترامب في تجمع في فانداليا بولاية أوهايو إن "الموعد - تذكروا ذلك الخامس من نوفمبر - أعتقد أنه سيكون الأهم في تاريخ بلدنا"، مؤكدا من جديد أن خصمه الديمقراطي جو بايدن هو "أسوأ" رئيس للبلاد.



ورد الرئيس بايدن، في منشور على منصة "أكس"، قائلاً إن ترامب "يريد 6 كانون ثاني آخر". وأضاف: "سيمنحه الشعب الأميركي هزيمة انتخابية أخرى في تشرين الثاني المقبل".



بالمقابل، نفى المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، أن يكون تعليق "حمام الدم" مرتبطًا بالعنف، موضحًا لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post أن المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري لعام 2024 كان يشير إلى السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة.



وقال تشيونغ للصحيفة: "إذا شاهدت واستمعت بالفعل إلى ما قال، فستجد أنه كان يتحدث عن صناعة السيارات والتعريفات الجمركية"، مؤكدا أن ترامب قال إن سياسات بايدن ستخلق حمام دم اقتصاديا لصناعة السيارات والعاملين في صناعة السيارات".



وكانت حملة الرئيس الأميركي بايدن، اتهمت منافسه الرئيس السابق ترامب في بيان، بأنه يريد "6 كانون الثاني أخرى".



وفي ردها، قالت حملة ترامب إنها ترفض ربط عبارة "حمام الدم" التي قالها المرشح المتوقع للحزب الجمهوري، خلال حديثه عن صناعة السيارات والتعريفات الجمركية، بالعنف.



وقال فريق بايدن في بيان تعليقا على ذلك "هذا هو دونالد ترامب: الخاسر الذي هُزم بأكثر من 7 ملايين صوت، ثم بدلا من جذب جمهور أوسع، يضاعف تهديداته بالعنف السياسي". (العربية)







