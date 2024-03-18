الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط جديد في طوفان الأقصى

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كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل النقيب دانيال بيرتس، وهو قائد فصيل في الكتيبة 77 يوم السابع من تشرين الأول الماضي، خلال عملية طوفان الأقصى، مضيفا أن جثته ما تزال محتجزة لدى حركة حماس.وقال الجيش في بيان أصدره الأحد، إن الضابط الذي كان مصنفا من قبل بأنه أسير محتجز، تبين أنه قتل وأن جثته لدى حركة حماس في قطاع غزة.وحسب وكالة الأناضول للأنباء، يرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 592 ضابطا وجنديا، منهم 249 منذ بدء الهجوم البري على غزة، في الـ27 من الشهر ذاته.